Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre bugün İstanbul’un Anadolu yakasında, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusuyla, Bolu hariç Karadeniz Bölgesi’nde, Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağına dikkat çekiliyor.

Hava sıcaklıklarını iç ve doğu kesimlerde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Çarşamba gününden itibaren ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.