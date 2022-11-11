Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu yağmurlu, Doğu Anadolu’nun büyük kısmı karla karışık yağmurlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.