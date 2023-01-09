Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.

Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.