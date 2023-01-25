Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara’da, hızı 50 km’yi bulacak olan fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güneyi, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.