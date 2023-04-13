Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu’nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Batman, Iğdır, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.