Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin ‘sarı’ kod ile uyardığı 22 ilde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar düşecek. İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 22 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.