Dikkat! Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın esmesi beklenildiğini açıkladı. Ayrıca Meteoroloji ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.