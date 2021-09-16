Dikkat! Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Edirne, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Muğla’nın güney kesimleri, Erzurum’un kuzey kesimleri ve Malatya’nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.