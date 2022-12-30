Dikkat! Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin yeni raporunda yeni yılın ilk günü için hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 5 Ocak Perşembe ise Anadolu’nun büyük bir bölümünde kar yağışının geri geleceği uyarısı yapıldı.

meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre bugün ve 1 Ocak’ta ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinde Muğla kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL VE ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul’a yılın ilk günü kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.