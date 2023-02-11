Dikkat! Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken kar yağışı zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul’un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu’da ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.