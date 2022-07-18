Dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize çevreleri için yağış uyarısında bulundu. Giresun, Trabzon ve Rize için sel uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun’un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize’nin çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.