Dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre yarın (29 Kasım Salı) yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle İzmir, Antalya, Muğla ve Şanlıurfa çevresinde kuvvetli olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Yağışın özellikle güney Ege ile Akdeniz’in batısında etkili olması bekleniyor.

Ankara ve İstanbul’un yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de şiddetli sağanak tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre yarın Başkent 10 derece yağmurlu, İstanbul 14 derece yağmurlu ve İzmir 16 derece gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

ANKARA: 10, Yağmurlu

İSTANBUL: 14, Yağmurlu

İZMİR: 16, Yağmurlu

ANTALYA: 19, Yağmurlu

MERSİN: 14, Yağmurlu

KONYA: 13, Yağmurlu

SİVAS: 10, Yağmurlu

GİRESUN: 17, Yağmurlu

ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu

VAN: 10, Yağmurlu

DİYARBAKIR: 15, Yağmurlu

ŞANLIURFA: 17, Yağmurlu