Dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.
Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre yarın (29 Kasım Salı) yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle İzmir, Antalya, Muğla ve Şanlıurfa çevresinde kuvvetli olacağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Yağışın özellikle güney Ege ile Akdeniz’in batısında etkili olması bekleniyor.
Ankara ve İstanbul’un yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de şiddetli sağanak tahmin ediliyor.
Yapılan son tahminlere göre yarın Başkent 10 derece yağmurlu, İstanbul 14 derece yağmurlu ve İzmir 16 derece gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
ANKARA: 10, Yağmurlu
İSTANBUL: 14, Yağmurlu
İZMİR: 16, Yağmurlu
ANTALYA: 19, Yağmurlu
MERSİN: 14, Yağmurlu
KONYA: 13, Yağmurlu
SİVAS: 10, Yağmurlu
GİRESUN: 17, Yağmurlu
ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu
VAN: 10, Yağmurlu
DİYARBAKIR: 15, Yağmurlu
ŞANLIURFA: 17, Yağmurlu