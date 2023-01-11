Dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: İç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Kütahya, Uşak; Bilecik, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sarı, Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale ve Manisa turuncu kodla uyarıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli 15

Samsun: Az bulutlu 15

Trabzon: Az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 7