Dikkat! Sayaçlar Erken Sökülmeye Başladı

ÖNEMLİ DÜZENLEME HAYATA GEÇTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, milyonlarca evi etkileyen önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren “Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği” ile Türkiye genelinde doğal gaz sayaçlarında büyük bir değişim başlıyor. Yeni düzenlemeye göre, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilmiş tüm doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar zorunlu olarak değiştirilmesi gerekiyor.

AMACININ ALTINI ÇİZDİ

Bu kapsamlı değişimin amacı, eski sayaçların zamanla kaybettiği ölçüm hassasiyetinden kaynaklanan tüketim hatalarının önüne geçmek ve enerji faturalarında adaleti sağlamak olarak ifade ediliyor. Böylelikle, daha doğru ölçümler elde edilmesi hedefleniyor.