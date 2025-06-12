Dikkat! Sgk Kişilere Ödeme Yapacak

ÇALIŞMA HAYATI VE SGK DESTEKLERİ

Çalışma hayatı mevzuatı çerçevesinde, SGK’nın birçok alanda vatandaşa maddi destek sağladığını dile getiren Gazeteci Faruk Erdem, bu konuda detaylı bilgi sundu. Ödemeler hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşların hesaplarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Erdem, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarının yanı sıra, bazı ödemelerin başvuruya gerek kalmadan otomatik yapıldığını, bir kısmı için ise başvuru gerektiğini ifade etti.

SGK KİMLERE DESTEK VERİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlar, işsizler ve hastalar gibi birçok gruba yönelik çeşitli ödemeler gerçekleştiriyor. Bu ödemelerden faydalanmak için belirli şartların taşınması gerekiyor.

SAĞLIK DESTEK ÖDEMELERİ NELERİ KAPSIYOR?

SGK’nın en önemli ödemeleri arasında sağlık ödemeleri başı çekiyor. Devlet ve özel hastanelerdeki tedavi masraflarının büyük kısmını SGK karşılıyor. Kapsamda yer alan harcamalar arasında hastane ve muayene masrafları, ilaç giderleri (katılım payı hariç), tıbbi cihaz ve malzeme ödemeleri (örn. işitme cihazı, tekerlekli sandalye) ve sınırlı kapsamda diş tedavileri yer alıyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN SUNULAN ÖDEMELER

Çalışanlara yönelik sunulan ödemeler arasında iş göremezlik ödeneği, geçici hastalık, iş kazası veya meslek hastalığı durumlarında sağlanıyor. Analık (doğum) parası ise yeni düzenlemeyle 2025 sonrası doğumlarda ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için ayda 1.500 TL (60 ay), üç ve sonraki doğumlar için ayda 5 bin TL (60 ay) olarak belirlenmiş. Türk vatandaşı olmak yeterli. Emzirme ödeneği ise her doğum için bir defaya mahsus ödeniyor, eğer anne çalışmıyorsa ödeme babaya veriliyor. 2025 yılı için bu miktar 1.238 TL. Başvuru gerekmiyor. Ayrıca tedavi için başka şehre sevk edilen hastalara yol ve gündelik ücretleri de sunuluyor.

ÇEYİZ YARDIMI HAKKINDA

Anne veya babasından ölüm aylığı (yetim maaşı) alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda bu aylıklar kesiliyor. Kesilen aylığın iki yıllık toplam tutarı (24 maaş) topluca kendisine ödeniyor. Evlilik sonrasında çeyiz yardımı başvurusu için dilekçe ve evlilik cüzdanı ile SGK’ya müracaat etmek gerekiyor.

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

Eşini veya anne babasını kaybedenler, belirli şartlar dâhilinde ölüm aylığı talep edebiliyor. Dul ve yetim aylığı olarak bilinen bu ödemeyi almak için vefat eden sigortalının belirli sayıda prim gününe (SGK için 900 gün; Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 1.800 gün) sahip olması veya emekli olması gerekiyor. Hak sahiplerinin vefat sonrası dilekçe ile SGK’ya başvurması isteniyor.

İSTİSNAİ YARDIMLAR NELERDİR?

SGK eliyle yürütülen afet ve acil durum destekleri ile bazı ilaç ve tedavilerde fark ödemeleri, SGK ile anlaşmalı özel hastaneler aracılığıyla gerçekleştirilen istisnai yardımlar arasında yer alıyor.