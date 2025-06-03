Dikkat: TikTok’taki Videolar Yanlış Bilgi İçeriyor

TikTok’TA YANLIŞ BİLGİLERİN ORANI YÜKSEK

Yeni bir araştırmaya göre, TikTok platformundaki #mentalhealthtips etiketiyle paylaşılan en çok izlenen 100 videonun 52’si en az bir miktar yanlış veya yanıltıcı bilgi içeriyor. Bu videolar, anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk, travma ve nöroçeşitlilik gibi birçok ruhsal sağlık konularını ele alıyor. İngiliz Psikoloji Derneği’nin akredite ettiği psikolog Amber Johnston, travma üzerine hazırlanan videolar hakkında şunları belirtiyor: “TikTok, evrensel ve gizli bazı çözümler varmış gibi göstererek insanlara bu yöntemler işe yaramadığında kendilerini daha kötü, hatta başarısız hissettirebiliyor.”

YANILTICI İÇERİKLERİN TEMEL KATEGORİLERİ

Uzmanlar, bu videolardaki yanlış bilgileri dört ana tema etrafında topluyor: Normal duyguların hastalık gibi sunulması; yorgunluk veya değişim karşısındaki kaygı gibi günlük hisler, belirli ruhsal rahatsızlıkların açık bir göstergesiymiş gibi sunuluyor. Ayrıca, terapi diline yanlış anlam yüklenmesi; ruhsal rahatsızlıkların yanlış tanımlanması ya da “istismar” gibi kavramların bağlamdan kopuk bir şekilde kullanılması sık rastlanan bir durum. Bilinçsiz tedavi önerileri ve yanlış iddialar da bulunuyor; örneğin, travmanın kısa bir zaman diliminde iyileştirilebileceği veya bazı gıdaların depresyona yol açabileceği gibi bilimsel temeli olmayan bilgiler bu kategoride yer alıyor. Uzmanlar, bu tür videoların en yaygın yanlış bilgi örnekleri arasında olduğunu vurguluyor.

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİ YAYILIMI

Sosyal medya platformlarında yanlış bilgi yayılımı, hoyrat bir sorun haline gelirken, teknoloji şirketlerinin bu konuda yeterli adımları atmaması eleştiriliyor. Örneğin, Meta, geçtiğimiz nisan ayında ABD’deki doğruluk kontrolü programını sonlandırdı ve bunun yerine kitle kaynaklı yorum sistemine geçiş yaptı. TikTok ise, yıllardır platformda sorunlu içerikleri kaldırdığını savunuyor. TikTok, The Guardian’a yaptığı açıklamada, platformun insanlara ruh sağlığı deneyimlerini paylaşabilecekleri bir alan sunduğunu ifade etti ve “Bu çalışma, insanların kendi hikayelerini paylaşmasını engelleyen bir yaklaşımı yansıtıyor ve özgür ifadeye karşı çıkıyor” dedi. Ayrıca, TikTok, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile iş birliği içerisinde olduğunu ve “zararlı yanlış bilgilerin yüzde 98’ini kullanıcılar şikayet etmeden önce kaldırdığını” iddia ediyor.