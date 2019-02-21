Meteoroloji’den 3 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İzmir, İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlarla ilgili uyarı yaptı.

Tahminlere göre, İstanbul’da sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek ve yağışlar başlayacak. Mega kentte yağmur hafta sonu yerini kara bırakacak. Ankara’da ise İstanbul kadar yağış beklenmezken, sıcaklığın 10 derece düzeylerinde olacağı tahmin ediliyor.

İzmirliler de cuma günü puslu bir güne uyanacak. Hafta sonu kuvvetli yağışın beklendiği kentte, hava sıcaklığını 3 derecelere kadar ineceği tahmin ediliyor.

TRT