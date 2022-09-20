Dikkat! Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken salı günü için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, K. Maraş, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde sağanak görülecek. Sıcaklıklar ise Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Eylül hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, K. Maraş, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.