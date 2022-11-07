Dikkat! Yağış geliyor, sıcaklıklar azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak. Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; bugün sıcaklıkların Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde de yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.