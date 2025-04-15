Dikkatli Olun, Kolay Para Yoktur

TÜKONFED BAŞKANI UYARIYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde finansal piyasada artan “çiftlikbank” benzeri dolandırıcılık olaylarına dikkat çekiyor. Ağaoğlu, “Bedava peynir fare kapanında olur. Kimse kimseye durduk yere yüzde 500, yüzde 800 kar vermez” diyerek, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Ağaoğlu, “çiftlikbank”, “saadet zinciri” ve “titan zinciri” tarzı dolandırıcılıkların hala birçok kişi tarafından hatırlandığını ifade ediyor. “Para yatır, yüksek kazan” mantığıyla kurulan bu sistemlerin borsa piyasalarında geniş kitleleri etkisi altına aldığını belirtiyor. “WhatsApp veya Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden üye topluyorlar. Kısa sürede, en fazla altı ay içinde yüzde 500 ve yüzde 800 gibi yüksek kazançlar vaadediyorlar. Sisteme dahil olduktan sonra, oluşturdukları sahte aracı kuruma para göndermeniz isteniyor” diyor.

DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİ

Ağaoğlu, dolandırıcıların müşteri hizmetleri yalanı ile kişileri daha fazla para göndermeye ikna ettiklerini savunuyor. “50 bin lira ile başlayıp 1 milyon lira gönderenler var. Bizi aradılar; sistemdeki paraları iki ayda 2 milyon 700 bin lira olmuş ama hala çekemiyorlar” şeklinde konuşuyor. Dolandırıcıların biçimlendirdiği bu sistemlerin aldatmacalarının üzerinde duruyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Borsada böyle yüksek karlılık vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini yineleyen Ağaoğlu, “Kolay para kazandırdığını vadeden yerlere kesinlikle para gönderilmemeli” diyor. Devlet güvencesinin aranması gerektiğini, bankacılık düzenlemeleri ve ilgili izinlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. “Araştırmadan yasal olup olmadığı bilinmeden para yatırmak doğru değil” diye ekliyor.

DOLANDIRILMA RİSKİ

Ağaoğlu, bu tür dolandırıcılıkları “dipsiz kuyu”ya benzeterek, “Siz attıkça gelmesini beklersiniz ama gelmez. Alın terinizle kazandığınızı, daha fazla kazanma hırsıyla dolandırıcılara kaptırmayın” ifadelerini kullanıyor. “Borsa ya da coin yatırımları bilinçli bir şekilde yapılmalı, vaat eden işlerle ciddi zarar görebilirsiniz” diyerek uyarısının altını çiziyor.