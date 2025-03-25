Dikmen’de Okul Servislerine Trafik Denetimi Yapıldı

DENETİM UYGULAMASI

Sinop’un Dikmen ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri tarafından yürütülen bu kapsamlı denetim, okul servis araçlarının güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemek amacı taşıyor. Denetimlerde, öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için 13 okul servis aracı detaylı bir şekilde incelendi.

KATILIM VE GÜVENLİK KONTROLÜ

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı’nın da katıldığı denetim sırasında, servis araçlarının teknik şartlara uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Ayrıca sürücülerin gerekli belgelerinin tam olup olmadığı denetlendi ve trafik kurallarına uyumları gözlemlendi. Öğrencilerin güvenliği açısından emniyet kemeri kullanımı büyük önem taşıyor; bu konuda bilgilendirmeler yapıldı. Trafik ekipleri, öğrencilerin ve sürücülerin emniyet kemeri kuralına mutlaka uymaları gerektiğini vurguladı.