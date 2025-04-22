Dikmen Kaymakamı Aileleri Ziyaret Etti

DİKMEN İLÇESİNDE AİLE ZİYARETLERİ

Sinop’un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, ailelerle buluşmak amacıyla ziyaretler düzenliyor. Doğancı, bu ziyaretlerde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Gökçe ile birlikte Kaya ve Günay ailelerinin evlerini ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Doğancı, ailelerle bir süre sohbet ediyor. Ailelerin talep ve isteklerini dinleyen Doğancı, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için gerekli yönlendirmelerde bulunuyor. Bu yaklaşımı, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler geliştirmek amacı taşıyor.