Dikmen Mahallesi’nde 116 Yıllık Keşkek Geleneği

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ

Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde gerçekleştirilen geleneksel toplu bayramlaşma etkinliği, yaklaşık 12 bin kişiye ikramlarla coşku dolu anlar yaşattı. 116 yıldır süregelen geleneği bu bayramda da bozmayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kazanlarda pişirilen keşkekleri toplu bayramlaşmanın ardından dağıttı. Geleneği gelecek nesillere aktarma amacı taşıdıklarını belirten Dikmen Köyü Dernek Başkanı Nihat Günbatı, “Bu adet atalarımızdan bize kaldı. 116 yıldır bu kültürü yaşatıyoruz. Bayramı şenlik halinde kutluyoruz. Keşkeğimiz de oldukça talep görüyor. Hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen köyümüzün merkezi kalabalık. Her bayram binlerce vatandaş köyüne gelir, büyüklerinin ellerini öper ve mezarlık ziyaretlerini yapar. Geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KAZANLARDA KEŞKEK HAZIRLIĞI

Gelenek hakkında bilgi veren Enes Açıkdeniz, “Yaklaşık 116 yıldır devam ettiriyoruz geleneğimizi. Keşkekler şu anda kazanlarda kaynıyor. Bu bayramda da geleneğimizi sürdüreceğiz ve toplu bayramlaşmanın ardından katılanlara ikram edeceğiz. 850 kilogram et ve 600 kilograma yakın buğday ile 32 kazan keşkek yaptık. Keşkeği yaklaşık 12 bin kişiye ikram edeceğiz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Tanzer Pelin, “Caminin önünde toplu bayramlaşma töreninin ardından bin bir zahmetle yapılan keşkeğimiz vatandaşlara ikram ediliyor. Bu, çok güzel bir gelenek. Yıllar önce büyüklerimiz başlatmış bu geleneği ve biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu geleneği sürdürmesi için de çabalıyoruz” ifadelerini kullandı. Melek Açıklık ise, “Bayramların önemi ve değeri bizler için çok büyük. Akrabalar, eş dost birbirimizi görüyor hasret gideriyoruz. Hem de burada olduğu gibi kendi geleneklerimizi sürdürüyoruz. Bu geleneğimizi de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.