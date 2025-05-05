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DİKÖ Başkanı Yüksel, Özdal’a başsağlığı diledi

DİKO BAŞKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Ümit Özdal’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ÜMİT ÖZDAL’IN İZİ KALBİMİZDE

Mehmet Yüksel, beyin kanaması nedeniyle 30 Nisan’da hayatını kaybeden Reuters Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ümit Özdal’ın ailesini ziyaret etti. Yüksel, yaptığı açıklamada, Özdal’ın yardımseverliğini, dürüstlüğünü ve çalışkanlığını vurgulayarak, “Ümit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” sözlerini dile getirdi.

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