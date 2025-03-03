DİKO’dan Hastane Önünde İftar Yemeği Desteği

DİKO’NUN RAMAZAN PAYLAŞIMI

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO), Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlara iftar yemeği dağıtıyor. DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, ekibiyle beraber kuyumcular adına vatandaşlara yemek ikram ederek, bu hizmeti Ramazan boyunca devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

BAYRAM RUHU PAYLAŞIMA DÖNÜŞÜYOR

Yüksel, “Şehir dışından gelen hasta yakınları, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve sokakta kalan kimsesiz vatandaşlar için bu hizmeti başlattık. Amacımız, Ramazan’ın paylaşma ruhunu yaşatmak ve zor durumda olanlara destek olmak. Niyetimiz yalnızca Allah rızası. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri ayrıca mutlu ediyor” şeklinde açıklamalar yaptı.