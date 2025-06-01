Haberler

Dila Nur Adanur, Türkiye Üçüncüsü Oldu

BAŞARILI PERFORMANS

Muğla’da gerçekleştirilen Okul Sporları Bocce Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Bolu’dan Canip Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Nur Adanur, bu organizasyonda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Müsabakalar, 30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Muğla’nın Akyaka ilçesinde düzenlendi ve Türkiye’nin dört bir yanından birçok sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜRSÜDE BOLU’YU TEMSİL ETTİ

Büyük bir çekişmeye ev sahipliği yapan bu turnuvada, Dila Nur Adanur, sergilediği yetenekle madalya kazandı. Üçüncülük başarısını elde ederek hem kendi okulunu hem de Bolu şehrini onurlandırdı. Adanur’un elde ettiği bu başarı, genç sporcular arasında örnek teşkil ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Y.M.K. Genel Kurulu Ertelendi, 8 Haziran

Yeni Malatyaspor'un mali ve seçimli genel kurulu, yeterli katılım olmadığından dolayı ertelendi. Yeni tarih 8 Haziran Pazar olarak belirlendi.
Haberler

Germencik Kaymakamı Ziyaret Gerçekleştirdi

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik önlemleri ve asayiş durumunu değerlendirdi, halkla ilişkilerin güçlendirilmesi için önerilerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.