Dila Nur Adanur, Türkiye Üçüncüsü Oldu

BAŞARILI PERFORMANS

Muğla’da gerçekleştirilen Okul Sporları Bocce Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Bolu’dan Canip Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Nur Adanur, bu organizasyonda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Müsabakalar, 30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Muğla’nın Akyaka ilçesinde düzenlendi ve Türkiye’nin dört bir yanından birçok sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜRSÜDE BOLU’YU TEMSİL ETTİ

Büyük bir çekişmeye ev sahipliği yapan bu turnuvada, Dila Nur Adanur, sergilediği yetenekle madalya kazandı. Üçüncülük başarısını elde ederek hem kendi okulunu hem de Bolu şehrini onurlandırdı. Adanur’un elde ettiği bu başarı, genç sporcular arasında örnek teşkil ediyor.