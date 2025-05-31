Dilan Kunt Ayan, “Ağır Hasta Mahpusların Tahliyesini Bekliyoruz” dedi

İFADENİN ALTYAPISI

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, “Başta ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili infaz kanununun 110 maddesi 3. fıkrasında yapılan düzenlemede ağırlaştırmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmamak şeklinde muğlak, keyfi ve yeni ürettikleri bu maddenin çıkarılmasını isteyeceğiz” diyerek önemli bir açıklama yaptı. Dem Parti Adalet Komisyonu üyeleri milletvekilleri, basın toplantısı düzenledi.

DEMOKRATİK DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Ayan, “Partimizin defalarca yapmış olduğu görüşmelerde paketin kapsamının genişletilmesi, demokratik değiştirilmesi ve eşitlikçi bir hale getirilmesi için yaptığımız öneriler kabul edilmemiş, değişiklikler maalesef ki yapılmamıştır. Onuncu yargı paketi, daha önce çıkarılmış dokuz yargı paketinin bir devamı olarak halktan ve hukuktan mağdur kesimlerden yükselen çağrılara kulak tıkayan bir anlayışla hazırlanmıştır.” ifadelerini kullandı. Ayan, “Bu paket adil değildir, eşitlikçi değildir, hukuka uygun bir paket değildir. Özellikle infaz düzenlemelerinde yapılan değişiklikler on binlerce mahpus ve aileleri için derin bir hayal kırıklığı oluşturduğu açıktır.” dedi.

MAĞDURİYETLERİN ARTARAK DEVAM ETMESİ

Ayan, infaz düzenlemelerinde “Siyasi mahpuslara, hasta mahpuslara cezaevinde sistematik ayrımcılığa maruz kalanlara dönük gerekli iyileştirmeler yer almamaktadır. Mevcut eşitsizlikler daha da derinleştirilmektedir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, “Paket anayasaya aykırı, hukuki öngörülebilirlikten uzak, keyfi ve ayrımcı düzenlemeler içermektedir. Adalet duygusu bir kez daha siyasal hesaplara feda edilmiştir. Bugün Türkiye’de bir adalet krizi yaşanıyor.” dedi.

CEZAEVİ DURUMU

Ayan, Adalet Bakanlığı verilerine göre “7 Nisan 2025 tarihi itibariyle cezaevlerinde 403 bini aşkın tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Oysa Türkiye genelinde 395 cezaevinin toplam kapasitesi 300 binin altındadır.” bilgisini vererek, bu durumun sadece fiziki doluluğu değil, aynı zamanda insan onurunu, temel hakları ve hukuk güvenliğini hiçe sayan bir düzeni gözler önüne serdiğini belirtti. İnsan Hakları Derneği’nin Nisan 2025 raporuna göre Türkiye hapishanelerinde “en az bin 412 hasta mahpus olduğu ve bunların 335 ağır hasta olduğu” ifade edildi.

YENİ DÜZENLEMELER BEKLENTİSİ

Ayan, başta hasta mahpuslara “şartsız ve ayrımsız olarak tahliye ve tedavi imkanlarının sağlanmasını beklediklerini” dile getirerek, “Yine 31 Temmuz 2023 tarihli Covid yasasında adli ve siyasi mahpuslarla ilgili hukuki eşitsizliklerin giderilmesini bekliyordu.” ifadesini kullandı. Ayan, “Hiçbir suç ayrımı yapılmaksızın mükerrerlere ve ikinci mükerrerlere yönelik koşullu salıverme yasaklarının kaldırılmasını bekliyordu.” şeklinde ekledi. Ayrıca, “Keyfi ve ayrımcı infaz rejiminden kurtulmak herkes için hukuka uygun, öngörülebilir ve adil bir infaz sistemine katkı sağlayacak düzenlemeler bekliyordu.” dedi. Yine, başta ağır hasta mahpuslar için “konutta infazla ilgili infaz kanununun 110 maddesi 3. fıkrasında yapılan düzenlemede ağırlaştırmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacaklarını” vurguladı.

TEKLİFLERİN DETAYLARI

Ayan, “Yine kadın, çocuk ve yaşlılar için öngörülen özel infaz usullerinden siyasi mahpusların faydalanmasını engelleyen ayrımcı ifadelerin çıkarılması şeklinde önergelerimizi komisyonda sunacağız.” diye belirtti. Ayrıca, “31 Temmuz Covid yasasının eşitlikçi ve hukuka uygun şekilde düzenlenerek pakete dahil edilmesi, yeni bir ihtisas maddesi ihdas edilmesi” için öneriler sunacaklarını belirtti. Ayan, infaz kanunu 16. maddede “ağır hasta mahpuslarla ilgili olarak kesin hayati tehlike ibaresinin çıkarılarak mevcut ağır bir hastalık şeklinde değiştirilmesini” de teklif edeceklerini söyledi.