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Dilan Polat Çifti Gözaltına Alındı

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DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sabaha karşı gözaltına alındı. İkili, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Avukatları Sevinç Horoz, kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

DİLAN POLAT’TAN AÇIKLAMALAR

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Dilan Polat, “Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024. Tüp bebek tedavisi görüyorum ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Yalnızca psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlar kullanıyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. Videoda yer alan “Kimse kalkamıyor” ifadesinin neden kullanıldığı sorusuna ise “Herkes çok yorgundu. Eşimin kardeşi o anlarda masayı temizliyordu çünkü orada kahvaltı edecektik” yanıtını verdiği öğrenildi.

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