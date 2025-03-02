Dilan Polat Çifti Gözaltına Alındı Mı?

SOCIAL MEDYA FENOMENİ DİLAN POLAT VE EŞİ ENGİN POLAT GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 2 Mart 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir video nedeniyle “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu olay, “Dilan Polat tutuklandı mı?”, “Engin Polat olayı nedir?”, “Dilan Polat son dakika gelişmeleri” gibi soruların merak edilmesine yol açtı. İlgili gelişmeler üzerine Dilan Polat’ın tutuklanıp tutuklanmadığı ve çiftin başına gelenlerin detayları merak ediliyor.

ÖNCEKİ SUÇLAMALARLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Dilan ve Engin Polat çifti, daha önce de yer aldıkları kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla dikkat çekmişti. İstanbul merkezli olarak 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda, çiftin de yer aldığı toplamda 24 kişi gözaltına alındı. Bu bağlamda, sosyal medya fenomeninin ve eşinin geçmişteki suçlamaları, son olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Gelişmeler takip ediliyor.