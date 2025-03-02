Dilan Polat Eşiyle Yollarını Ayırıyor

SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video nedeniyle re’sen soruşturma başlattı. Bu soruşturma, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlamasını kapsıyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Polat çifti, daha sonra serbest bırakıldı.

DİLAN POLAT’TAN AYRILIK KARARI

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Polat, “Biz bir arada zarar ziyanınız. olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım” şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞMA İSTEĞİ

Dilan Polat, paylaşımında sosyal medya hesaplarını kapatacağını da belirtti. “Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum, sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şeyimi elimden aldınız: Yaşama sevincimi, heveslerimi, her şeyimi” diye ekledi.

ENGİN POLAT’TAN DESTEK AÇIKLAMASI

Engin Polat ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi, bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız” ifadelerini kullandı.