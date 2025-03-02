Dilan Polat Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Şubat tarihinde Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video sonrası gelen ihbarlar neticesinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından re’sen soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlendi ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

DİLAN POLAT’TAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Dilan Polat, sosyal medyadaki video paylaşımında gözaltı kararına tepki gösterdi. Gözyaşlarına boğulan Polat, yaşamına devam etmek için gücünün kalmadığını ifade etti. Dilan Polat, “Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı. Artık bittim. Bir video çekiyorum her yerde paylaşıyorlar bilmem ne içmişler diye” dedi. Gözaltı kararı çıktığını öğrendiğini belirten Polat, “Bırakın beni. Bu iftiralardan dolayı yaşayacak gücüm kalmadı” şeklinde konuştu. Şikayetlerin kendisine ağır psikolojik yük getirdiğini ve hayatının zorlaştığını dile getiren Polat, “Ben panik atak hastasıyım. Artık gelin, saçımı, tırnağımı, kanımı, canımı alın” diyerek çaresizlik içinde olduğunu ifade etti.

ENGİN POLAT’TAN CEVAP

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Engin Polat, “Bazı haberler gördüm eğer doğruysa yazık çok yazık. Söyleyeceğim tek şey var, her zaman söylediğimiz gibi bizim alnımız ak, başımız dik. Test vermeye hazırız” dedi. Polat, ailenin isminin bu tür suçlamalarla gündeme gelmesinin haksızlık olduğunu belirterek, “Devam etsinler. Ne benim ne ailemin hiçbir zaman böyle işlerle işi olmadı, olmaz da…” ifadelerini kullandı.