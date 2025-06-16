Dilan Polat’ın Koruması Silahlı Saldırıya Uğradı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Dilan Polat’ın koruması, Polat’ın Ümraniye’de tedavi gördüğü özel bir hastane önünde aracında beklerken silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel hastanenin önünde gerçekleşti.

KORUMAYA YAPILAN SALDIRI

İddialara göre, Dilan Polat’ı hastane önünde bekleyen Alper Ş. isimli koruması, 34 CVH 405 plakalı aracının içinde oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından, olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

YARALININ DURUMU VE POLİS SORUŞTURMASI

Koruma Alper Ş., saldırı sonrası yaralanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye, yaralının durumu hakkında bilgi almak için Dilan Polat’ın eşi Engin Polat da geldi. Yaralı Alper Ş.’nin durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.