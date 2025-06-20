Dilan Polat’ın Korumasına Saldırı Yapıldı. 69 ŞÜPHELİ Gözaltına Alındı

İSTANBUL’DA SALDIRI VE OPERASYONLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de bir müzikhole el bombalı saldırı gerçekleştiren şüphelilerin izini sürmeye başladı. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin “Gündoğmuşlar” çetesi olarak bilinen bir organize suç örgütünün üyeleri olduğu belirlendi.

FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda aynı çete üyelerinin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer’de toplamda 15 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi. Ekipler, bu kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

DİLAN POLAT’A YÖNELİK SALDIRI

Polis, Ümraniye’deki bir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın korumasına yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının hemen ardından organize suçla mücadele ekipleri, incelemelere başladı. Olayın azmettiricisinin, Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan “Daltonlar” suç örgütünün yöneticilerinden Bünyamin Yıkar olduğu belirlendi. Saldırıdan yaklaşık 30 saat sonra, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜK OPERASYON VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, gerçekleştirdiği 3 farklı operasyonda toplamda 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 farklı çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 29’u hakkında tahkikat işlemleri devam etmekteyken, adliyeye gönderilen 2 kişi adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

38 şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sırasında ele geçirilen silahlar ise emniyette sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılım gösterdi.