Dilan Polat’ın Videosuna Uyuşturucu Soruşturması Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın paylaştığı bir video ile ilgili yapılan ihbarlar doğrultusunda uyuşturucu kullanıldığı iddiasıyla bir soruşturma süreci başlattı. Bu süreçte, Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte videoda yer alan diğer kişilerin de gözaltına alınması yönünde karar verildi.

26 Şubat tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında Dilan Polat’ın paylaştığı video nedeniyle yapılan ihbarlar üzerine “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı.

KİŞİLER BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde, videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu tespit edildi ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatları verildi.