Dilan Polat’tan Adli Kontrol Kararı Açıklaması

GEÇEN YILIN DAVASIYLA YENİ GELİŞMELER

Geçen yıl “kara para aklama” suçlaması nedeniyle davaya konu olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yeni bir olay gündeme geldi. Eğlence mekanında çekilen görüntüleri tepkilere yol açtı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, suç örgütü kurma ve yasa dışı bahis soruşturmasının ardından serbest bırakılmalarına rağmen sürekli eleştiri konusu oldu.

GÖZALTINA ALMA VE SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

Hayasızca hareketler nedeniyle gözaltına alınan Polat ve Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreçte, her hafta üç gün boyunca kolluk birimine imza verme zorunluluğu getirilmişti. Bu durum, genç fenomenin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine neden oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTININ KALDIRILMASI

Dilan Polat, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda adli kontrol şartının kaldırıldığını duyurdu. Psikolojik olarak zorluk yaşadığını belirten Polat, “Adalet tecelli ediyor” ifadelerini kullandı. Bu durum, hem kendisi hem de takipçileri için sevindirici bir gelişme oldu.

DİLAN POLAT’IN DUYGULARI

Polat, karakola her gidişinde psikolojisinin bozulduğunu ve haftada üç gün imza vermenin kendisi için zorlayıcı bir süreç olduğunu dile getirdi. “Mutluluktan ağladım. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Çok mutluyum, nazar değmesin” şeklinde konuştu. Bu açıklamaları, hem kendi mutluluğunu hem de yeni dönem için umutlarını yansıtıyor.