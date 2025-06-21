Dilan Polat ve Ailesi Medya Gündeminde

DİLAN POLAT VE AİLESİ MEDYADA GÜNDEM OLDU

Haberler.com stüdyosunda gerçekleştirilen Magazin Bahane programında Dilan Polat ve ailesi yine gündeme geldi. Korumasının vurulmasının ardından yeniden ilgi odağı haline gelen Polat hakkında “drama yaratıyor” eleştirileri yapıldı. Sunucular, bu sürecin psikolojik boyutlarına dikkat çekerek Polat’ın neden bu kadar yıprandığını sorguladı.

Konuk yorumcılardan İlknur Özkuş, Dilan Polat’ın yaşadığı olayları sosyal medya etkileşimi oluşturmak adına stratejik bir şekilde kullandığını ima etti. Özkuş, “Dilan Polat, takipçilerine drama yaratmak zorundaydı. Takipçilerinin sempatisini kazanmak için” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yorum, Polat’ın yaşadığı olayların arkasında bir sosyal medya etkileşimi beklentisi olduğuna dair soruları gündeme taşıdı.

DİLAN POLAT’IN PSİKOLOJİK DURUMU TARTIŞILDI

Hakan Solaker, Dilan Polat’ın cezaevi sürecinde yaşadığı psikolojik çöküşe dikkat çekerek, “Hapishane sürecinde 9,5 ay yattıysa, aynı süre içerisinde Sıla, aynı şekilde Engin de yattı. Bunun kadar komaya girmediler,” dedi. Solaker, Polat’ın tepkilerinin aşırı ve dramatik olduğunu savunarak durumu eleştirdi. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ise Polat’ın ruhsal durumunun eleştirileri zorlaştırdığını belirtti: “Psikolojisi alt üst olmuş, annelik yapamayan bir kadın var. Bu tarz bir kadını eskiden olduğu kadar eleştirebilir misin?” şeklinde yorum yaptı.

NEDEN HEDEF OLDUĞU SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Hakan Solaker, programın sonunda “Önemli en büyük soru bu: neden? Ben bunu bilmiyorum. Neden hedef olursun?” diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polat ailesine yönelik eleştirilerin ve saldırıların arkasındaki nedenler ise cevapsız kaldı.