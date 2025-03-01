Dilan Polat ve Ailesine Gözaltı Kararı Verildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Şubat tarihinde Dilan Polat’ın sosyal medyada yayınladığı bir video nedeniyle yapılan ihbarlar üzerine “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik gözaltı talimatı verildiği bilgisi edinildi.

DİLAN POLAT’TAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Dilan Polat, yaptığı sosyal medya paylaşımında gözaltı kararına karşı isyan etti. Gözyaşları içinde olan Polat, artık yaşamak için gücünün kalmadığını ifade etti. “Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı. Artık bittim.” diyen Dilan Polat, gözaltı kararının kendilerine karşı verilen bir iftira olduğunu belirtti. Şunları dile getirdi: “Bırakın beni. Bu iftiralardan dolayı yaşayacak gücüm kalmadı.” Bu sözlerle psikolojik baskı altında olmanın getirdiği derin bir çaresizlik yaşadığını aktardı.

ENGİN POLAT’TAN YANIT

Engin Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ortaya atılan haberlerin doğru olduğu takdirde bunun üzücü olduğunu dile getirdi. “Söyleyeceğim tek şey var, her zaman söylediğimiz gibi bizim alnımız ak, başımız dik. Test vermeye hazırız.” diyerek, ailesinin tamamen masum olduğunu savundu. Polat, ifadelerine devam ederek, “Ne benim ne ailemin hiçbir zaman böyle işlerle işi olmadı, olmaz da…” şeklinde belirtti. Kendilerinin suçlamalara karşı hazır olduklarını vurguladı.