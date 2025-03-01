Dilan Polat ve Diğerlerine Gözaltı Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın çektiği bir video ile ilgili gelen ihbarlar sonrası uyuşturucu kullanıldığı iddiasıyla bir soruşturma süreci başlattı. Soruşturma çerçevesinde Dilan Polat ve Engin Polat’ın yanı sıra videoda yer alan diğer kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINACAK İSİMLER BELİRLENDİ

26 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ihbarların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın çektiği video için “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçları kapsamında bir soruşturma açtı. Soruşturmanın ilerleyişinde videoda yer alan şüphelilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu tespit edildi. Bu kişiler için gözaltı talimatı verildiği biliniyor.