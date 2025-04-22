Dilan Polat Ve Engin Polat’ın Araçları Nerede?

Dilan Polat ve Engin Polat’ın Lüks Araçlarının Akıbeti

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında süren soruşturma çerçevesinde el konulan lüks araçlar, sosyal medya ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırıyor. Bu araçların nerede bulunup hangi işlemlerden geçtiği, gün boyunca en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Polat çiftinin araçları şu an nerede? El konulan lüks otomobiller hangi aşamalardan geçiyor? İşte merak edilenler ve detaylar…

El Konulan Araçların Durumu

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları kapsamında, Dilan Polat ve Engin Polat’a ait toplam 14 lüks araca el konulmuş durumda. Bu araçların durumu, yürütülen soruşturma çerçevesinde halkın gündeminde kalmaya devam ediyor. El konulan araçların, ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki tesislerinde muhafaza edildiği belirtildi. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Zeytinburnu’ndaki yediemin otoparkına taşındı.

Araçların Satış Süreci

Son gelişmelerin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Polat çiftinin mülkiyetindeki Milda Gayrimenkul Otomotiv A.Ş. bünyesindeki lüks araçların satışına karar verdi. İhale, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00’da TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, önceden randevu alarak araçları görme fırsatına sahip olacak. Satışa çıkarılacak araçların değeri, bağımsız ekspertiz firmaları tarafından belirlendi. Araçların piyasa değerleri, ihale sürecinde muhammen bedel olarak ilan edilecek. Teklifler, kapalı zarf usulüyle toplanacak. Lüks araçlar için belirlenen muhammen bedelin üzerinde teklif gelmesi durumunda açık artırma aşamasına geçilecek ve ihale sonuçlandıktan sonra komisyon onayı ile araçlar yeni sahiplerine teslim edilecek.

El Konulan Araçların Değeri

Daha önceki açıklamalarda, yürütülen operasyon çerçevesinde toplam 25 araca el konulduğu, bu araçlardan 13’ünün emniyet birimlerine teslim edildiği ve araçların toplam değerinin yaklaşık 150 milyon TL civarında olduğu ifade edildi.