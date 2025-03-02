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Dilan Polat ve Eşi Ayrılma Kararı Aldı

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DİLAN POLAT’TAN AYRILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaştığı video yüzünden Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlamasıyla re’sen bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan Polat çifti için yeni bir gelişme yaşanıyor. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

Dilan Polat, “Biz bir arada zarar ziyanız. olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım” şeklinde ifade etti. Polat, paylaşımında sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldığını da belirtti. “Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum, sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şeyimi elimden aldınız: Yaşama sevincimi, heveslerimi, her şeyimi” diye ekledi.

ENGİN POLAT’TAN DESTEK AÇIKLAMASI

Engin Polat ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi, bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız” dedi.

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