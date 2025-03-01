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Dilan Polat ve Eşi Hakkında Soruşturma Açıldı

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DİLAN POLAT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kara para aklama suçuyla yargılanan Dilan Polat, yakın zamanda sosyal medya hesabında paylaştığı skandal görüntüler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından harekete geçirildi.

SAVCILIKTAN GÖZALTILAR

Başsavcılık, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yanı sıra Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından re’sen soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde dört kişi için gözaltı kararı da verildi.

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