Dilan Ve Engin Polat Gözaltında

GÖZALTINA ALINAN DİLAN VE ENGİN POLAT

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ‘uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Dilan ve Engin Polat çifti, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınmadan önce sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Dilan Polat, “Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim” ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir video içeriği üzerine yapılan ihbarlar doğrultusunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re’sen bir soruşturma başlattı. Bu kişiler hakkında savcılık tarafından ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ VE SAĞLIK KONTROLÜ

Soruşturma süreci çerçevesinde Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden sonra Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sağlık kontrolü esnasında yakınlarının, Polat çiftinin önüne geçerek basın mensuplarının görüntü almasını engellediği gözlemlendi.

DİLAN POLAT’IN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Dilan Polat, “Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün” şeklinde konuştu.