Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir video nedeniyle ‘uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sabaha karşı gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu karar, Polat’ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

AVUKATIN AÇIKLAMASI

Horoz, yaptığı açıklamada, “Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı. Habertürk muhabiri Alihan Tok, gözaltına alınan Dilan ile Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında son gelişmeleri aktardı. Tok, Dilan Polat’ın videonun yayınlanma tarihinin Aralık 2024 olduğunu, görüntülerin ise Sapanca’daki bir evde kaydedildiğini belirtti.

DİLAN POLAT’IN AÇIKLAMALARI

Videodaki “Kimse kalkamıyor” ifadesi ile herkesin yorgunluğuna değinen Dilan Polat, “Eşimin kardeşi o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Tüp bebek tedavisi görüyorum, hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlardan başka bir şey kullanmadım.” dedi. Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşarak, “Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, ‘gözaltına alındılar’ diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün.” ifadelerini kullandı.