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Dilan Yalçın Tehdit Edildi, Suç Duyurusunda Bulundu

ADANA’DA TARTIŞMA VE TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ

Adana’da kız kardeşi Berfin L. (25) ile tartışan Dilan Yalçın (27), cezaevindeki eniştesi Hüseyin L.’nin kendisini tehdit ettiği görüntülü konuşmanın ekran kaydını alarak suç duyurusunda bulundu. Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde yaşayan Yalçın, bir süredir sorun yaşadığı kız kardeşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

GÖRÜNTÜ KAYDI VE TEHDİT İFADELERİ

Berfin L., kız kardeşiyle yaşadığı tartışmayı ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eniştesi Hüseyin L.’ye aktardı. Çiftin gerçekleştirdiği görüntülü görüşme sırasında, Hüseyin L. baldızı Dilan Yalçın’a küfür ederek, onu ölümle tehdit etti. Görüşmenin ekran kaydını alan Berfin L. bu videoyu WhatsApp durumunda paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNUN YAPILMASI

Videoyu gören Dilan Yalçın, paniğe kapılarak ekran kaydını savcılığa götürdü ve hem kız kardeşi hem de eniştesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yalçın, aldığı tehditler nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini ve yaşamını riske atmak istemediğini dile getirdi.

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