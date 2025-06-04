Dilaver Barlas, Eşarp İle Boğuldu

KAYIP HASTANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Afyonkarahisar’da kayıp olarak bildirilen şizofreni hastası Dilaver Barlas’ın (52) cesedi, kayıp başvurusunun üzerinden 43 gün geçtikten sonra bulundu. Barlas’ın kayınbiraderinin eşi tarafından eşarpla boğulduğu tespit edildi. Bu cinayetle ilgili toplam 5 kişi tutuklandı. 15 Ocak tarihinde Işıklar beldesinde kayaların arasında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, cesedin durumunu ve yerini göz önünde bulundurarak bir cinayet ihtimali üzerinde durmaya başladı ve ölen kişinin, 3 Aralık 2024 tarihinde kayıp başvurusunda bulunulan Dilaver Barlas olduğunu belirledi.

BARLAS’IN EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YER

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Barlas’ın en son 27 Kasım 2024 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra kayınbiraderi S.H.’nin evine gittiğini saptadı. Yapılan araştırmalar sonucunda Barlas’ın raporlu şizofren hastası olduğu, eşi T.B. ile boşanma aşamasında bulunduğu ve 2024 yılı Temmuz ayında yaşadığı tartışma sonucu eşini bıçaklaması nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. T.B., eşyalarını alarak 2 çocuğuyla birlikte kent merkezinde kiraladıkları eve taşındı. Bunun yanında, T.B.’nin ağabeyi S.H.’nin de bu süreçte devrede olduğu belirlendi. Barlas, 2024 Kasım ayında hastalığı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı ve sonrasında eşiyle S.H.’yi sürekli tehdit ettiği tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE OLAYIN SEYRİ

JASAT ekipleri, yaklaşık 650 saatlik kamera görüntüsünü inceledikten sonra Barlas’ın 27 Kasım 2024 tarihinde gündüz saatlerinde çocuklarıyla birlikte Işıklar beldesindeki evinde bulunduğunu tespit etti. Saat 18.00 sıralarında çocuklarını yolcu ettikten sonra, Sülümenli beldesinde oturan cezaevinden arkadaşları İ.E., İ.E. ve S.E. ile alkol aldı, ardından bir birahaneye gitti. Burada bir süre alkol aldıktan sonra, kayınbiraderi S.H. ve eşi N.H.’nin evine gitmek istediği belirlendi.

CİNAYETİN İŞLEYİŞİ

Dilaver Barlas’ın kayınbiraderinin evine geldiğinde zorla içeri girdiği ve salonda oturduğu tespit edildi. Barlas, “Eşimle aramızı siz bozdunuz, boşanmama sebep oldunuz, hepinizi yakacağım, öldüreceğim” diye bağırdı. Sigara yakmaya çalıştığında N.H., evde kalp hastası insanların olduğunu hatırlatarak engel olmaya çalıştı. Ancak Barlas sigarasını yaktı. N.H. bu duruma müdahale etmeye çalıştığında Barlas ona dirsek attı. Bunun üzerine N.H., başından çıkarıp Barlas’ın boynuna doladığı eşarbı sıkarak boğdu.

Y.S., N.H. ve S.H. olay sonrası bir çuvala sarılan cesedi evin avlusunda bulunan bir tarım aracına yükleyip eski taş ocağına bıraktı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilenlerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. tutuklandı.