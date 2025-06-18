Dilay Kadroda Yer Almıyor. Neden?

GENÇ YETENEK DİLAY ÖZDEMİR’İN DURUMU

Pasör pozisyonunda yüksek potansiyele sahip genç voleybolcu Dilay Özdemir, İstanbul’da düzenlenen maçlarda kadroda yer almadı. “Dilay kadroda neden yok?” sorusu, teknik ekibin açıklamasıyla birlikte gündeme geldi. Bununla beraber “Dilay neden oynatmıyor?”, “Dilay neden oynamıyor?” gibi sorular da sık sık soruluyor. Peki, Dilay neden kadroda yer almıyor? Filenin Sultanları, Dilay’ı neden kullanmıyor?

TEKNİK HEYETTEN AÇIKLAMA

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) açıklamasına göre, Dilay Özdemir bu süreçte rezerv oyuncu olarak belirlendi. Teknik ekip, dinlenme stratejisi doğrultusunda Dilay’ı rotasyona almayı tercih etti. Çin’de oynanan ilk hafta maçları için kadroda Zehra Güneş’in yanı sıra Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen gibi diğer önemli oyuncular da yer almadı. Bu isimlerin geniş kadroda olmalarına rağmen dinlendirilmek amacıyla Çin’e götürülmedikleri belirtildi.

HAFTA MAÇ KADROSU VE PLANLAR

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde sahada mücadele verecek. Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak olan karşılaşma, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30’da başlayacak. Bu önemli karşılaşma, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek.