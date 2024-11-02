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“Dilber’e Hadise’den Esprili Göndermeler!”

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HADİSE’DEN YENİ PAYLAŞIM

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Hadise, yeni bir sosyal medya paylaşımıyla dikkati üzerine çekti. 39. yaşına giren Hadise, bu özel günü yakın dostlarıyla birlikte kutlamış ve o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Doğum günü pastası ise büyük ilgi görmüştü.

DİLBER GÖNDERMESİ YAPTI

Şimdi Hadise, yeni fotoğraflarıyla yeniden gündeme geliyor. Instagram’ı aktif olarak kullanan isimlerin başında yer alan Hadise, bu seferki paylaşımında “Dilber, evin barkın yok mu? YOK!” ifadelerine yer verdi. Bu ifadeler, Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber karakterine bir göndermedir. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ‘Dilber, evin barkın yok mu?’ sözlerine Hadise de katılmış oldu.

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