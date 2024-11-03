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Dilber İle Başlayan Mini Elbise Akımı

dilber-ile-baslayan-mini-elbise-akimi

DİLBER AKIMI DEVAM EDİYOR

Müzik dünyasında son zamanlarda popülerleşen kırmızı çiçekli mini elbise akımına Hadise katıldı. Ünlü şarkıcı, bu tarz elbiseleriyle dikkat çekti. Hadise, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla bu akıma dahil oldu. Paylaşımlarında, dizisinin sevilen şarkısının sözlerine yer verdi: “Dilber, evin barkın yok mu? Yok.”

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞMURU

Hadise’nin yaptığı bu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Hayranları, ünlü popçunun tarzını övgüyle değerlendirdi ve bolca beğeni ile yorum bıraktı. Bu gönderi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve dikkatleri üzerine çekti.

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