Dilek Cömert’in Kalp Ameliyatı Başarılıydı

Dilek Cömert: Akciğer Enfeksiyonları ve Kalp Anomalisiyle Mücadele

SAĞLIK SORUNLARIYLA YÜKÜM ALDI

İstanbul’da yaşayan Dilek Cömert (47), çocukluğundan itibaren sık sık akciğer enfeksiyonu geçiriyor ve hastanelerde bronşit, zatürre, verem gibi çeşitli teşhisler alıyordu. Hareket ettiğinde yorulan ve sürekli dinlenme ihtiyacı hisseden Cömert’e, 2006-2007 yıllarında ‘scimitar sendromu’ olarak bilinen kalp anomalisi teşhisi konuldu. Doğuştan, akciğerlerindeki temiz kanı kalbine taşıyan damarın kirli kan taşıyan damarla birleştiği bu hastalığın tedavisini, 1 yaşındaki çocuğu nedeniyle erteledi. Daha sonra farklı hastanelere başvuran Cömert, istediği sonucu bulamayınca, 2017 yılında ameliyat olmaya karar verdi. Ancak çeşitli nedenlerle bu ameliyat gerçekleştirilemedi. Nefes almakta güçlük çeken Cömert, kardiyoloji doktorunun önerisiyle Medicana Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal’e muayene oldu.

ŞANSINI PROF. DR. BİLAL İLE DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Bilal tarafından kalbi durdurulmadan minimal invaziv (kapalı yöntem) ile ameliyat edilen Cömert yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve hastaneden taburcu oldu. Dilek Cömert, “Çocukluğumda hep akciğer enfeksiyonu geçiriyordum. Her seferinde bronşit, zatürre gibi farklı teşhisler alıyordum. Hamileliğim sırasında da kalple ilgili bazı problemler yaşadım. Doktorum, ‘Senin kalple ilgili bir problemin olabilir’ demişti. Çocuğumdan sonra tekrar akciğer enfeksiyonu geçirip hastanede yattım. Devlet hastanesinde bir doktor, ‘Senin akciğerlerinde bir problem var, kalbinin sağ tarafında büyüme var’ dedi. 2006-2007 yıllarında MR ile scimitar sendromu teşhisi aldım. Hastalığıma dair hiçbir şey yapamadım, o dönem çocuğum küçüktü. Daha sonra tekrar nefes darlığı yaşamaya başladım ve bir tuhaflık olduğunu fark ettim” dedi.

AMELİYAT İHTİYACINI ENDOĞUŞ MÜŞTEKİSİYLE KARŞILADI

Dilek Cömert, 2017 yılında artan sorunları nedeniyle tekrar doktora gittiğini, özellikle risk faktörleri nedeniyle kendisine ameliyat yapılmayacağını duyduğunu ifade etti. Geçtiğimiz şubat ayında durumu kötüleşince, kendisini sürekli takip eden kardiyologunun önerisiyle Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal ile görüştü. Dilek Cömert, “O an eşimle göz göze geldik, çok duygulandım. ‘Hocam, ciddi misiniz?’ dedim. Kendisi sakin bir şekilde ‘Evet’ dedi” şeklinde hissettiklerini aktardı. Cömert, “21 Nisan’da hastaneye yattım, 22 Nisan’da ameliyat oldum. Hayatımı yaşamak için iyi ki kalbim var, iyi ki atıyor” dedi.

SCIMITAR SENDROMU HAKKINDAKİ DETAYLAR

Medicana Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Direktörü Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, Dilek Cömert’in hastalığının ‘scimitar sendromu’ olduğunu belirtti. Bu sendrom, akciğerlerdeki temiz kanı kalbin sol kulakçığına taşıyan damarın, doğuştan gelen bir anomaliyle kirli kan taşıyan damarla birleşmesi durumudur. “Bu hastalık çok nadir görülüyor, 100 binde 1 sıklığında ortaya çıkabilen bir durum. Bebeklerde şiddetli semptomlar gösteren ve daha çok akciğer problemleriyle ilişkilendirilen bir formu var,” diyen Prof. Dr. Bilal, hastaların çoğu zaman belirgin semptomlar yaşamadan ileri yaşlara kadar geçebildiğini söyledi. Dilek hanımın nefes darlığı ve efor kapasitesindeki azalma, ameliyat gerekliliğini doğurdu.

AMELİYAT YÖNTEMİNDE YENİ BİR DÖNEM

Prof. Dr. Bilal, ameliyatın iki farklı yöntemle yapıldığını açıkladı. Klasik yöntem, göğsü tam açmak ve kalbi durdurmak içeriyordu. Ancak Dilek Cömert’in ameliyatı, göğüse açmadan, kaburgalar arasından yapılan bir teknikle gerçekleştirildi. “Bu sendromla ameliyat edilen ilk vaka olduğunu söyleyebilirim. Hasta, ameliyat sonrasında şikayetlerinin tamamen kaybolduğunu belirtti,” dedi. Bu durum, Dilek Cömert’in sağlığı açısından bir dönüm noktası oldu.