Dilek Demir, 53 Yaşında Üniversite Kazandı

BAŞARI HİKAYESİ

Muradiye Mahallesi’nde muhtarlık görevini 3 dönemdir sürdüren Dilek Demir, yalnızca 13 yaşında evlendirildiği zaman okuma hakkının elinden alınmasına rağmen 53 yaşında üniversite öğrencisi oldu. Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde muhtarlık görevini tam 12 yıldır üstlenen 5 çocuk annesi Dilek Demir, Çanakkale’deki Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu kazanarak Yerel Yönetimler Bölümüne yerleştirildi. Şimdi muhtarlık yaptığı işin eğitimini de alacak.

OKUMA AŞKI ASLA SÖNMEDİ

Ortaokul çağında evlendirilen Dilek Demir’in okuma isteği hiç bitmedi. 53 yaşında üniversite sınavına giren Demir, muhtar olarak yanında yaptığı işle alakalı bölümü de kazanarak şimdi üniversiteli oldu. Çocukların okuması için mücadele ettiğini belirten Demir, “3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Yaklaşık 12 yıldır muhtarım. 5 çocuğum var; 3 erkek, 2 kız. Hepsi üniversiteyi bitirdi” dedi. Kendisi 13 yaşında çocuk gelin olarak evlendi ve okul hayatı sona erdirildi ancak “Okuma aşkı içimde bir ukde olarak kalmıştı. O hasret hep öyle köz bir ateş gibi içinde yanıyordu” şeklinde hissettiğini ifade etti.

GELECEK NESİLLER İÇİN ÖNEMLİ MESAJLAR

Demir, “Ben muhtar olduktan sonra okullarıma devam ettim. Açıköğretim üzerinden ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdim. Şimdi Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda yerel yönetimler bölümünü kazanarak üniversiteli oldum” dedi. Ayrıca, çocukların hayalleri ile oynanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bir insanın başına gelen tüm kötülük cahillikten geliyor. Çocuklarımızı okutalım. Herkes okuyabilir, herkes üniversite kazanabilir. Yaşın önemi yok, ben 53 yaşındayım ve üniversiteyi kazandım. Asla pes etmesinler” diye konuştu.